國內疫情嚴峻，不少民眾在獲知升級三級警戒後，紛紛囤貨瘋搶物資，一名旅外回台的女子在臉書發文，透露她的先生要去醫院化療，但卻買不到酒精可以用，最後一名熱心的先生主動聯繫她提供，才順利化解危機，讓她心中滿是感謝，大嘆「謝謝台灣滿滿的溫情。」

一名女子19日在臉書社團《信義區三兩事》發文，內文指出她與丈夫在一年前自美國返台，回台後丈夫被診斷出為肺腺癌第四期，甚至為了治病，夫妻倆幾乎快花去手上的養老金。

原PO說，19日時丈夫得返回醫院進行化療，但兩人用來消毒的酒精只剩小小的一罐，隨時會消耗殆盡，而他們許久未回台，不曉得何處可以尋得酒精，他們能找到的店舖酒精則全部缺貨。

這時出現一位汽車美容店的老闆主動說要提供酒精，甚至該位先生還主動將酒精送至原PO家的管理室，留下一封鼓勵的信件，讓原PO的心中充滿了感謝，在文末寫下，「感謝台灣滿滿的溫情，有幸認識陳先生這麼好的人」。

貼文曝光後，截至發稿時間已有將近4千位網友按讚，熱心的汽車美容店老闆也現身留言區回應，「謝謝大家，我是做我能做的，我只是想當個好鄰居。」其他網友則說，「謝謝各位帶給社團的美好，這個時候多分享一點愛，收下我的膝蓋」、「太令人感動了，一邊看著貼文一邊流眼淚，祝福您先生的身體趕快好起來」。

(中時新聞網)