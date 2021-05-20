資策會產業情報研究所(MIC)出具最新研究，回顧2020年通訊產業，受到疫情與美中貿易戰影響，全球通訊設備產值下滑8%；展望2021年，隨著行動裝置市場復甦，以及5G電信網路設備與資料中心需求的帶動，預估全球通訊產業將成長15.7%，達6,731億美元。

展望2021年臺灣通訊產業，資策會MIC預估產值將成長9.5%，達3.92兆新台幣，成長動能為行動通訊與無線通訊，行動通訊預估成長10.4%，主要來自消費端需求與5G換機潮，而無線通訊產值預估成長19.4%，主要受惠於疫情驅動WFH，提升對WiFi需求。臺灣出貨的Small Cell在2020年有明顯的產值提升，主要為出貨標的開始鎖定專網與企業端，產品單價較高；另外，在國際關鍵零組件缺料影響之下，大廠交期過長也有利於臺灣收到部分轉單，因此2020年通訊關鍵晶片外銷表現亮眼，2021年預估成長達16.3%。

觀測2021年通訊產業供應鏈，資策會MIC表示，「Open RAN」、「MEC軟硬體」與「專網」市場需求有機會成為臺廠供應鏈的營收新動能，整體來看，疫情為ICT產業帶來V型反轉的市場樣態，多種ICT產品供不應求，預期訂單將延續至2021年。資深產業分析師鍾曉君指出，美中貿易戰仍持續影響2021年通訊供應鏈，2020年就造成通訊業者搶料競賽，通訊零組件缺料及漲價問題，2021上半年情況將更嚴重，而缺料使得製造成本提升，多數製造商訂單滿手卻未必能如期出貨，增添營運風險。

5G發展進程是2021年通訊產業一大焦點，資策會MIC表示，5G商用持續成長，截至2021年第一季，全球已有68國共162家電信商推出5G商用網路，而全球5G用戶在2020年已接近4億，預估2021年將超過6億。除此，2025年5G全球滲透率將達21%，前三高區域依序為北美、歐洲與亞太地區，此三大區域5G連接數將占全球比重達9成。

資策會MIC表示，2021年5G領域值得關注四大議題，一，全球已有40國/地區約74家電信商規劃投資5G SA網路的測試、部署，不過對於升級5G SA的部署模式已出現分歧；二，樂天移動積極推廣樂天通訊平台(RCP)，企圖引領全球開放網路部署，不過各國仍在觀望其日本的營運狀況，而RCP實際開放的程度將是關注焦點；三，雲端大廠透過推出專用產品，在5G MEC與電信商建立合作關係，提升對5G市場的影響力。四，企業期望有更多元完整的5G垂直應用專網服務，因此電信商需有能力將5G專網與垂直產業應用，以及其相關系統進行客製化整合。

(時報資訊)