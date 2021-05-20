由於疫情升溫使各企業紛紛啟動居家辦公、學校全面在家上課，大眾減少外出，使得民眾居家寬頻訊務需求變大，中華電(2412)因應客戶需求積極監控與調控資源觀察指出，幾日網路訊務，包含行動網路寬頻、固定寬頻上網、MOD隨選視訊服務之骨幹總頻寬增加率都在5%以內，只有在特定時段例如CDC中央流行疫情指揮中心記者會時段，訊務流量與上週同時段相比有較明顯增幅約30%。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電有信心以4G＋5G最大頻寬，以及遍布全台的光纖固網與家用WiFi服務，為台灣打造固網＋行網＋WiFi「三網齊上」的寬頻網路環境，力挺全台用戶安心度過防疫階段。

台北市、新北市於5月17日防疫升級至三級，許多公司啟動居家上班機制，加上全台學生在家上課且全國升級至第三級警戒，全台進入高通訊量時期，中華電技術長林榮賜指出，考量網路訊務量隨時可能衝高，中華電信提前部署，持續密切監控各網路訊務，並運用大數據篩選行動訊務熱區及高負載行動站台，針對訊務壅塞區域執行基地台參數優化調整或基地台擴建，確保用戶行動上網品質。另外在固網部分，經由監測網路流量發現，居家上班上課時段為HiNet骨幹離峰時段，近日骨幹頻寬流量雖略有增加，但整體網路資源仍相當充裕，足以因應突發訊務。

中華電表示，目前網路系統整體頻寬流量充足，將持續每日24小時密切監控網路訊務，輔以大數據能力，針對熱點與熱門時段的網路流量進行疏導以達到最佳網速。

中華電表示，配合政府防疫所需，該公司持續以優異的技術能量支援政府進行科技防疫與相關應用程式開發。為服務廣大用戶與學子，近期若有用戶在使用各種雲端相關的應用服務上出現問題，可先透過網路、電話或App洽詢中華電客服，尋求相關協助；若用戶使用的應用程式非中華電信研發，中華電客服也會於能力範圍盡力提供相關諮詢。

(時報資訊)