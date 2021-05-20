美國聯準會周三發布4月會議紀要，內容顯示隨著美國經濟活動強勁復甦，央行決策官員認為或許有必要開始討論收緊貨幣政策。

該會議紀要指出，一些決策官員認為，如果經濟在實現聯邦公開市場委員會（FOMC）的目標上持續「取得快速進展」，那麼到了某個時候，在之後舉行的會議上開始討論調整購買資產的步調，或許是恰當之舉。

市場一直在密切關注美國央行何時開始縮減債券購買規模的線索，目前聯準會每月購債金額至少達1200億美元。聯準會的資產負債表已經逼近7.9兆美元，幾乎較疫情爆發之前擴大一倍。

此前聯準會官員一直堅稱在達到央行設定的經濟目標，尤其是與就業和通膨相關的目標之前，央行不會改變政策。4月會議紀要所提到的討論重點，是聯準會官員首次透露可能提前縮減資產購買計畫，儘管目前尚沒有時間表。

在4月會議上，聯準會官員對通膨情勢大致抱持樂觀的看法，認為近期的物價壓力將在今年逐漸消退。會議紀要顯示，決策官員預期隨著經濟逐漸重啟，持續升高的需求加上供應鏈問題，將使通膨率升破央行設定之2%目標，但央行決策官員們大多認為，在這些因素造成的暫時性影響消退後，通膨將有所緩解。

聯準會FOMC在4月會議上表決通過維持基準利率於近零水準不變，每月至少1200億美元的購債規模亦維持不變。儘管在政策上按兵不動，但聯準會上修了對美國經濟的看法，稱經濟成長已經「增強」，通膨正在升高。

聯準會主席鮑爾在4月決策會議後表示，美國的經濟復甦仍「不均衡，且距離完全復甦仍然遙遠」，經濟尚未「進一步取得實質進展」，要達到這個標準，聯準會才將開始調整政策。

惟之後發布的4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲4.2%，遠高於3月的年增2.6%，並創下2008年9月來最大年漲幅。此外，美國第二季國內生產毛額（GDP）估將成長近10%，而製造業和支出相關指標亦展現強勁的成長動能。

不過，美國4月非農就業數據卻意外疲弱，僅小幅增加26.6萬人，遠不及經濟學家預估的增加約100萬人，一度緩解了市場對於聯準會可能提前採取行動的擔憂。

(時報資訊)