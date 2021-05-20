中信金(2891)法說會後，歐系外資法人出具報告給予「表現優於大盤評等」目標價26元；內資法人也給予「買進」評等目標價2元。

法人預估，中信金2021年稅後淨利518.33億元，年增21％，EPS 2.67元。主要受惠銀行淨利差逐步上揚、各國經濟陸續解封，且個案提存因素消除，獲利可望真實顯現；資金行情挹注，股債資本利得可望挹注台壽保獲利增長。股利政策方面，中信金配發現金股利 1.05元，目前現金殖利率4.7％，由於公司表示台壽保接軌IFRS17沒有問題，且符合上繳獲利條件，不排除明年獲利可以上繳金控，具高殖利率概念。

展望2021年，中信金維持預期全年淨利差1.4％-1.42％；在放款部分，新台幣放款動能可望延續，房市目前看來動能仍在，房貸可望持續成長，央行打炒房影響有限，另法金受惠出口、消費、投資、基建、5G與綠能等需求帶動，主要法人客戶多以出口為主，法金受疫情影響有限，外幣則受惠疫情趨緩，各國經濟活動復甦帶動，海外子分行放款可望一掃過去陰霾，公司維持整體放款可望呈現高個位數成長的預期。在淨手續費收入方面，若疫情可以在6月底受到控制，手續費收入仍可維持個位數成長。資產品質方面，首季逾放比為0.48%，備抵呆帳覆蓋率為270%。

(時報資訊)