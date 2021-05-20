后里可以說是台中人的花園，不僅中社觀光花市每年都有不同的花卉綻放，秋冬還有泰安落羽松的景緻可以欣賞，除此之外想探訪台中秘境也不能忘記這裡有龍貓隧道，台中后里區沒有台中市區的繁忙快速，而是多了清幽慢步調的氛圍讓旅人去享受，走訪一趟后里你會對台中有更多不一樣的想像。

台中后里區｜中社觀光花市

中社觀光花市又稱中社花海是中部地區唯一低海拔種植鬱金香成功的花市，透過冷藏的獨特技術，調整開花的順序，除鬱金香外也有很多其他花卉植物，一整年接力的盛開，不同時節去就能看到不一樣的花海，不僅吸引愛花人士的到來，也是攝影愛好者呼朋引伴取景的好地方呢！

圖/ReadyGo

地址｜台中市后里區三豐路五段333號

營業時間｜平日 8:00-18:00 假日 8:00-21:00

門票｜150元/人

台中后里區｜新幹線列車站 火車餐廳

顧名思義這是間由台鐵車廂改裝而成的鐵道主題復古餐廳，園區的老闆是個貨真價實的鐵道迷，連車廂外都採用火車座椅，不僅可以在火車上吃拉麵、咖哩飯，園區內還設置了兒童遊戲區、桌遊體驗區等等，火車迷到台中玩可別錯過這個景點了！

地址｜台中市后里區福安路37-21號

台中后里區｜泰安鐵道文化園區

坐落於山麓下的舊泰安車站是縣定級古蹟，鐵路停駛後設立了鐵道文化園區，保留鐵軌、木製車站、號誌及月台等，讓舊鐵道成為拍照的好地方，不只是鐵道迷的必去景點，也有許多人會在這邊拍婚紗，充滿濃濃的懷舊復古氛圍。

地址｜台中市后里區福興路52號

營業時間｜09:00-17:00

台中后里區｜臺中花博后里森林園區

后里森林園區曾是花博、台灣燈會的場地，活動結束後重新整建，經過1年封閉整理，將臺中花博后里森林園區打造成都市生態綠洲，園區內不僅保留1500多棵老樹，還有多條森林步道、天空步道及裝置藝術，只要漫步公園中能夠感受到被綠意包圍的療癒感，晚上點燈後更是浪漫。

IG @junyuan2000 （圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市后里區大山路

營業時間｜平日14:00-22:00、假日10:00-22:00

台中后里區｜利眾醉鵝塩水鵝

在地經營許久的鹹水鵝肉店，別看外觀老舊，服務人員的親切態度和上菜的速度，都顛覆你對他的第一印象，最重要的當然是鹹水鵝肉肉質鮮甜價格又划算，在用餐熱門時段總是高朋滿座，有來后里想嘗鮮的你記得要先訂位才能享用到后里區厲害的鵝肉喔。

IG @penny828hsieh （圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市后里區甲后路一段871號

營業時間｜09:00-19:00 (星期一休息)

台中后里區｜龍貓隧道 無患子森林

台中后里的無患子森林是片秘境，由數萬棵的無患子形成，樹木整齊的排列著並無止境的延伸，將看似平凡的樹林切割成一條一條的森林隧道，枝幹自然彎曲交錯著，在裡面追逐嬉鬧，好像隨時都能遇見龍貓那圓滾滾的可愛身影以及到處奔馳的龍貓公車，也因此被稱為龍貓隧道。

IG＠stanley_pic （圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市后里區四月路五哩巷

台中后里區｜臺糖月眉觀光糖廠

外表像火車站，但其實是間百年工廠，月眉糖廠是台灣最北的製糖廠，雖然已停止製糖，但保存良好的建築和製糖產線、大型機具、全台唯一的囪底隧道等依舊值得參觀，以觀光糖廠的姿態帶領大家認識台灣糖業過去的風華，同時來枝冰棒，回憶懷舊的兒時味道。

IG @_xuan_2.12 （圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市后里區甲后路二段350號

營業時間｜ 08:30-17:00

台中后里區｜木匠兄妹木工坊

鐵皮屋搭建而成，門口放著巨型彈珠台及熱氣球，將傳統木匠工業加入設計、童趣的元素，發展出一系列木製家飾、文具、生活用品、燈飾、童玩，並舉辦DIY手作木頭工藝品體驗營，打造屬於自己獨特的紀念品，讓古板的木頭有了耳目一新的風貌。

IG @hongruru0526 （圖／ReadyGo提供）

IG @hongruru0526 （圖／ReadyGo提供）

地址｜臺中市后里區舊圳路4-12號

營業時間｜09:00-17:00

台中后里區｜S’ÉVEILLER PÂTIESSERIE 甦醒 法式甜點

隱身在民宅中低調的法式甜點店，招牌不大，不仔細看一不小心就會錯過，純白色系的裝潢及採光讓店內空間十分明亮，每種甜點款式都特別又精緻，不過地方不大常常客滿，甚至中午才開始營業，下午一兩點到已經銷售一空，想吃的人真的要動作快啊~

IG @hsini_0217 （圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市后里區三豐路四段199巷8號一樓

營業時間｜12:00-19:00 (週一二休息)

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)