全台持續飆高溫，居家辦公人數增加，使用電拉警報，外界憂心快篩站一旦停電，快篩恐停擺，為確保快篩站正常運作，北市產發局協調台電把快篩站排出在分區停電組別外，另遇到其他緊急用電需求，萬華區公所也會提供協助，確保快篩站供電穩定正常。

近日全台供電不穩定，依據台電公司目前最新停電分組，下一組停電規畫為E、F組，經查北市萬華區西園醫院就被列為下一波停電的E組。

產發局公用事業科長何明育指出，配合防疫需求，已與台電公司台北市區營業處協調，如啟動分區輪流停電時，將原屬於E組的西園醫院排除，以利快篩站作業能持續，此外，其他包括北市聯合醫院和平院區、中興院區，及剝皮寮、和平青草園等其他4處快篩站都已排除在停電分區外。

他表示，另與萬華區公所保持聯繫，如快篩站有緊急用電需求，除可商請消防局調派消防車前往協助外，產業局也會協調台電協助。此外，產業局19日己以電話或電子郵件通知北市800kW以上工商業者加強節電措施。

(中時 )