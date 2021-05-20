「多次屢勸不聽，你會怎麼做？」近日一名網友搭乘台鐵時發現，一名男子坐在靠窗的位子，把口罩當成眼罩呼呼大睡，無論周遭的乘客怎麼勸，就是不願配合，更有眼尖網友發現該男子其實中正大學職員，對此，校方表示已交由懲戒委員會調查，絕不徇私。

原PO昨（19）日於臉書社團《嘉義綠豆大小事》分享一張照片，當日早上7點45分左右，搭乘台鐵區間車，從嘉義北上，在倒數第二節車廂中發現一名年約50歲的男子，坐在靠窗的位子，正在呼呼大睡，但男子卻把口罩當成眼罩，大剌剌地露出口鼻。

身邊其他乘客看了紛紛上前勸告，不料，該名男子不但不理會，依然故我地直到在嘉義民雄站下車，原PO看了也猛搖頭，「請問大家，若遇到會怎麼做？」

貼文曝光後，網友一片撻伐「報警處理」、「通知車長」、「都大人了，也不知道做榜樣，沒水準」、「朋友在17日的區間車看到他，也是這樣戴口罩」、「不要客氣，巴下去啊」、「拍照存證交給警方處理」等，留言中有眼尖網友發現，該男子其實是中正大學職員。

對此，中正大學經調查發現，確實是校內職員，男子表示，並不是故意不聽勸，因為睡著沒聽到有人對他說話，再加上鼻子有鼻塞狀況，才會將口罩拉到眼睛，造成觀感不佳感到很抱歉，校方也表示，會將此事件交由懲戒委員會調查，並依照公務員法規辦理。

另外，嘉義縣衛生局表示，目前全國已進入第三級警戒，外出若不戴口罩，可依「傳染病防治法」開處3000至15000元的罰鍰，疫情非常時期，呼籲民眾配合。

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(中時新聞網)