電費單的H組永遠不會被限電。（資料照）

國內供電吃緊，513、517兩天大跳電，輪流停電C、D組深受其害，讓民怨炸鍋。作家吳淡如提到，她家住H組不會停電，笑說H組成為房價持穩指標；對此，房仲專家表示，H組為政府機關、醫院等周遭區域，一般治安與生活品質都比較好，不少人買房確實會指名「黃金H組」，因此當地房價相對抗跌保值。

台灣近一周發生兩次停電，國家級警報大響，台電全台輪流停電組別分為A、B、C、D、E、F、H、I、J等9組，其中，H組則為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，不列入限電對象；I組為特高壓工業用戶，會優先減供電力；J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。

吳淡如在臉書發文，直到今天才知道原來H組不會限電，現在家住H組，說不定成為房價持穩的指標，「蠻感謝被列入H區，但是不太明白為了什麼。有些事不明白，也還不賴」。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，H組為國防、醫院和政府機關用地周遭，一般治安與生活品質都比較好，加上有區域行政中心優勢，往往房價相對看好，甚至出現超漲的情形，但遇到下修，跌起來也是很兇，如新板特區。

他說，過去民眾購屋多忌諱住在醫院附近，醫院常被認定為嫌惡設施，不過，隨著「高齡化」時代來臨，民眾對醫院需求愈來愈高。近年醫院附近的住宅，有成為銀髮族理想居住區段的趨勢，不僅出租市場表現良好，住宅交易也相當熱絡。

陳傑鳴指出，對有慢性病需長期治療的長輩來說，住在醫院附近，看診、拿藥都方便，加上許多醫院周遭生活機能都非常強，食衣住行等各方面需求都相當便利，也成為當地房市的支撐力道。

陳傑鳴認為，停電情形不會持續發生，民眾也不會因為怕停電而不去某些區域買屋，但不少人買房確實會指名「H組」，因此當地房價相對抗跌保值。

(中時新聞網)