疫情升溫造成台股波動加劇，但散戶錢進台股意願依舊旺盛。據國泰金控20日公布的5月國民經濟信心調查報告顯示，5月仍有36.8％的受訪者未來半年有意將現金、定存等轉入股票投資，已長達半年每月都有逾3成受訪者想進場買股票，股票投資自2020年6月開始，到5月已維持12個月「正意願」，創此調查11年來的最強投資意願。

即便台灣新冠肺炎疫情在4月下旬即有擴散趨勢，5月股市亦受疫情影響，振盪加劇，並跌破1萬7千點，但據國泰金調查其集團客戶顯示，5月仍有45.7％的受訪者認為未來半年台股指數依舊是上漲趨勢，13個月來看漲者比率都維持3到4成以上的高比率。

國泰金從2010年3月啟動國民經濟信心調查，從當年3月一直到2011年9月，長達20個月，看多台股的受訪者一直維持35~56％的極樂觀狀態，台股亦從7千多點一路攻上9千多點，但當時真正想錢進台股的受訪者比重大約維持20％上下，亦有20％上下投資意願極低，因此同時間並沒有出現極強的投資正意願，與這波看好者及有意投資者同步攀升的趨勢不同。

同時，5月調查民眾參與除權息意願，有33.6％有意願參與，34.6％則無意願，與2020年5月時相比，有意參與者增加6.7個百分點，無意者則下降3.3個百分點，代表投資人對上市櫃公司完成填權息的信心比去年同期增強。

不過，也因為疫情升溫，5月民眾對未來半年經濟景氣看法有稍轉趨悲觀，有21.7％覺得未來半年會比現在惡化，但仍有45％以上看好；民眾消費意願亦受到抑制，非耐久財的大額消費意願指數從4月的14.4微幅下降到13.8，應是受疫情衝擊，會減少去上館子、旅行及購物。

(工商 )