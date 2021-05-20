台股加權指數20日開低在16,122.52點，指數呈現小跌，台積電（2330）開平盤567元，聯發科（2454）、聯電（2303）等皆開在盤下，人氣指標股長榮（2603）、中鋼（2002）、群創（3481）早盤走勢疲弱，惟以居家上班受惠的NB族群走強，指數在平盤下小幅震盪。

受到比特幣暴跌30％後收復多數失土的帶動，美國股市19日跌幅收斂，聯邦公開市場委員會會議記錄顯示央行官員考慮削減量化寬鬆貨幣政策，僅稍稍壓抑盤勢。

道瓊工業平均指數5月19日終場下跌0.48％（164.62點）、收33,896.04點。那斯達克指數下跌0.03％（3.9點）、收13,299.74點。費城半導體指數上漲1.98％（58.13點）、收2,987.28點。

國泰證期指出，隨全球景氣復甦，終端需求回升，疫後企業與個人生活數位化需求熱絡，再加上國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，3月外銷訂單達536.6億美元，年增33.3％。

國泰證期指出，4月雖然COVID-19疫情仍影響全球，台灣近期疫情擴大，但隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球景氣可望持續復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能。

國泰證期指出，從台股線型架構來看，5日線止跌翻揚，日KD 指標也出現低檔轉強，顯示短線暫時脫離破底走勢，不過，指數要持續反彈，仍將面臨很大壓力。

國泰證期指出，就類股的表現，近期跌深的鋼鐵、航運為本波跌深反彈指標，加上整體消息面上，本土肺炎疫情仍未趨緩，因此，短線暫以跌深反彈視之，若5日線被跌破，短線要保守因應。

(工商 )