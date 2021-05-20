台灣疫情嚴峻，從5/17起連3天本土個案都破200例，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，雖然這兩天新增的本土案沒創新高，但仍在高原期，比較讓人擔心的是確診病例有朝中南部蔓延的趨勢，因此他對疫情趨勢不樂觀，並呼籲大家別再幻想兩週後解除三級警戒，兩週內不要上升到第四級半封城就屬萬幸。

謝宗學昨在臉書發文表示，18和19日新增的本土個案暫時沒有創新高，但仍是在高原期（本土病例：5/17：333例，5/18：240例，5/19：268例），比較令人擔憂的是確診病例有朝中南部蔓延的趨勢。

謝宗學指出，看診時問TOCC ，發現有些病人是這幾天才從北部下來中部避難，如果這樣的趨勢持續，北部以外地區的確診病例，可能會逐漸增加。

謝宗學說，現在每一急診班都是戰鬥。防水隔離衣、N95 口罩、頭罩、頭盔、護目鏡、手套必須全部穿在身上，平均6小時才能喝水和上廁所；無法以TOCC完全判定，只能靠檢驗確認，雖然杯水車薪，但秉持多抓出一個感染者就能多斬斷一條傳播鏈的信念，因此拚命採檢。

謝宗學透露，「說真的，我對疫情趨勢不樂觀。」因為疫苗接種率提高需要時間，半年以上無法看到明顯成效，且目前人流移動和接觸仍然相對頻繁，希望全國疫情警戒上升至三級可以再降低病毒在社區內的擴散速率；而近染病人數不斷上升，醫療排擠效應日趨明顯，不管直接或間接，醫療品質逐漸受到影響。

謝宗學也呼籲大家，不用再幻想兩週後可以解除三級警戒，兩週內不要上升到第四級半封城就屬萬幸，只能希望自己不要染病，不要連累家人，不要讓同事更加勞累，這場和病毒的戰爭，真的還很漫長。

(中時新聞網)