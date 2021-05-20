為因應防疫，避免群聚，教育部於18日投出震撼彈，宣布高中以下暫停到校，改採線上教學，遠距授課，一票已有請假打算的家長覺得鬆一口氣，一票雙薪家長無法說請就請假的感到無所適從。面對全新的生活型態，民眾們難免惶惶不安或適應不良，諮商心理師全聯會常務理事暨媒體公關委員會召集人胡延薇諮商心理師表示，請家長們把標準降低，以維護親子關係為優先。

●孩子遠距教學、家長居家辦公 新型態師生都受衝擊

同時身為淡江大學心理課程講師的胡延薇，雖然大學沒有強制遠端授課，但在疫情的考量下，也緊急添購相關設備，安排線上教學課程，他表示，不僅家長可能會對全新型態的生活感到焦慮，連老師、學生都同樣受到衝擊。停課不停學為家長帶來考驗，許多人對於居家辦公、遠距學習感到不安，深深害怕孩子趕不上學習進度，也擔憂自己無法完成工作。

●父母輪班育兒 避免家庭衝突增加

根據美國2020年的統計，居家防疫其實也會使家庭衝突增加，家暴比例也因此提高，即使父母能夠兼顧好工作與育兒，總是會有一方可能付出較多，因而對另一半產生怨懟。胡延薇便提醒，這時最好分配好父母輪班的時間，各自安排好喘息時段。

●學生停課不停學 家長調適５重點

就學習來看，線上教學的成效的確比不上面對面教學，為避免釀成家庭衝突、影響親子關係，胡延薇分享幾點注意事項，讓父母參考：

1.降低標準：家長需先認知，是疫情影響才導致必須遠距教學，而並非學生的問題，國內線上教學風氣及系統也尚未成熟，師生都在摸索當中，切勿對學習給予過多的期待。目標也應訂層次，否則家長會很挫折，學生也會。

2.與老師聯繫：雖改線上教學，但老師並未停班，家長可以先問清楚孩子的學習狀況，也要掌握孩子各科的表現與專長，若老師提到孩子需要被鼓勵，也應問清楚如何鼓勵，總之問清楚一點、細項一點，都有助於幫助孩子學習。

面對全新的生活型態，民眾們難免惶惶不安或適應不良，請家長們把標準降低，以維護親子關係為優先。(圖/健康醫療網提供)

3. 分工合作：父母找出各自擅長的科目，若有其他家庭成員，也可以一起輔導，把自己當作家教輔導的腳色即可，家長不是老師，勿給自己過多壓力。

4.找到內部支持團體：參加家長互助群組，可交流遇到的問題、經驗分享，胡延薇提醒盡量先以解決問題（例如孩子不專心）為主，避免討論個人情緒（如孩子跟不上我很焦慮）。以工作任務為導向，降低家長情緒負擔、壓力過大。

5.善用外部資源：非常時期，相信家人朋友之間都願意互相幫助，適時尋求外援，善用科技，藉此還可拉近家族之間的關係。

●在家放鬆影響學習 正常！表示孩子很有安全感

孩子在家本來就會比較放鬆，畢竟家本來就不是學習的環境，胡延薇建議家長可以換個角度看，這表示孩子在家很有安全感、親子依附關係良好。建議家長接納這樣的生活型態，拿捏之間的平衡，不要過度給孩子壓力，可以按表操課，恢復秩序感，但同時將標準放低，避免衝突，以維護親子關係為優先。

(中時新聞網)