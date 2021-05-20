缺水、缺電、缺疫苗就是不缺謊言？ 董智森痛罵：這就是民進黨不要臉的行徑

今（20）日是總統蔡英文執政滿五年，國民黨前立委孫大千表示，這真是一個諷刺的520，不知道蔡英文怎麼有臉走出總統府來面對台灣人民？並期待蔡英文清楚解釋有關疫苗、缺電、台鐵事故等6件事，也點名行政院長蘇貞昌等人，是否該為一連串的爭議下台負責。

孫大千在臉書指出，期待蔡英文在520就職週年演說當中，向台灣人民解釋清楚的幾件事情。第一，究竟是民進黨內的哪個派系介入疫苗採購，導致台灣人民現在急需疫苗的時候，卻沒有疫苗可以施打呢？民進黨如果連清理門戶的能力都沒有，憑什麼要民眾相信有改革的決心呢？

孫大千六問蔡英文。（圖／摘自孫大千臉書）

第二，孫大千質疑，台灣到底缺不缺電？蔡英文所提出的能源結構究竟有多少是灌水的？綠能發展真的如同蔡英文強調的，已經超過了預期的進度嗎？經濟部長王美花難道不應該為了一週內全國連續跳電請辭下台嗎？

第三，從普悠瑪事件到太魯閣號事件，孫大千說，一連串的人禍，台灣人民為什麼還要相信民進黨有改革的能力呢？躲起來了十幾天的行政院長蘇貞昌，難道不需要不需要負起政治責任請辭下台嗎？

第四，孫大千認為，長程航班機組員3+11隔離制度的調整，很顯然是此次台灣防疫成果功虧一簣最主要的原因，推動此事的民進黨不分區立委范雲，難道不需要辭去立委職務，以謝國人嗎？

孫大千並提出第五點，桃園市政府對於諾富特飯店有混居狀況的檢舉視而不見，完全沒有善盡稽查督導的責任，鄭文燦市長難道不需要出來向全國人民道歉嗎？

最後第六點，孫大千問說，民進黨不是一直在大內宣告訴國人，政府已經解決了「五缺」的問題嗎？現在又缺水，又缺電，究竟是怎麼一回事呢？

(中時新聞網)