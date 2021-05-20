今天義甲聯賽同樣上演精采戲碼，尤文圖斯挑戰義大利盃，這場他們的對手是亞特蘭大，這也是C.羅納度(Cristiano Ronaldo)本季能捧起獎盃的絕佳時機，而今天他們同樣辦到了，尤文以2：1拿下亞特蘭大奪得本屆義大利盃冠軍。而此戰上半場庫戶賽夫斯基(Dejan Kulusevski)先行進球。

Cristiano Ronaldo has now WON every major competition he's played in for Man United, Real Madrid and Juventus 🏆



Born winner. pic.twitter.com/UEMKv7qbUh — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

下半場基耶薩(Federico Chiesa)起腳擊中球門，但隨後接到球的庫戶賽夫斯基再次傳給他起腳在左側建功。這場結束尤文赢得義大利盃的冠軍，C羅赢得個人職業生涯第34座冠軍獎盃，但難過的是義大利傳奇門神布馮(Gianluigi Buffon)可能踢完尤文生涯谢幕戰，賽後被隊友高高拋起慶祝。

詳細比賽內容如下，上半場第31分鐘庫戶賽夫斯基持球反攻，將球傳給C羅，而C羅在禁區弧頂被鏟斷，不過馬凱尼(Weston McKennie)接球後傳給右側庫戶賽夫斯基，他沒停球直接射門，球應聲入網，尤文1：0領先。第41分鐘，亞特蘭大哈特包爾(Hans Hateboer)在禁區右側橫傳，馬利諾夫斯基(Ruslan Malinovskyi)在禁區中路弧頂拿到球起腳射門，亞特蘭大追平來到1：1。

下半場第72分鐘，基耶薩在前場左側與禁區弧頂處的庫戶賽夫斯基上演二過一配合，之後基耶薩在禁區左側起腳得分，尤文以2：1再次討回領先，而C羅接下來幾分鐘攻勢都沒能得分，還在一次禁區內搶位置時與對方起了口角，但沒有大礙。到第87亞特蘭大德容恩(Marten de Roon)因質疑裁判被判黃牌，場邊球員也因辱罵裁判被舉紅牌出場，最後亞特蘭大就以這樣的結局敗下陣。

另外在賽前兩隊歷史共對戰136次，尤文取得72勝48平16負絕對優勢，踢進254球失掉126球，雙方最近一次對戰是在義甲第31輪比賽，尤文在客場輸球，不過冠軍賽他們討回顏面，也拿下冠軍，而C羅本場比賽雖然沒有建功，但這座冠軍也讓職業生涯再添成功一筆，加上他個人進球數有望拿下本屆金靴獎，相信這個義甲賽季也算是圓滿結束了。

(中時新聞網)