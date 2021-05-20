由於通貨膨脹上升的威脅，推動投資者情緒轉為避險，紛紛出脫易受貨幣刺激措施影響的資產，蓋過了南美主要產區潛在供應中斷的隱憂，致倫敦(LME)期銅價格在周三(5/19)大跌，恐創下2月以來最大的單日跌幅，亦帶動其餘金屬價格皆下跌。上周銅價曾創下每公噸10,747.5美元的歷史紀錄新高，今年至今已躍升32%。

分析師表示，全球股市下滑，美元走強，加上通貨膨脹擔憂，令投資者出脫易受貨幣刺激影響的資產，但因全球主要生產國智利可能將提高礦業特許稅，加上罷工隱憂下，將有機會拉抬銅價。另外，洋山銅溢價反映了中國對進口銅礦的需求榮枯，其洋山銅溢價周一自2月以來首次上漲，升至每噸38.50美元，從周五所觸及的5年低點37美元反彈。

終場周三(5/19)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌840美元，報每公噸29,615美元；期鎳下跌646美元，報每公噸17,322美元；期鋅下跌118美元，報每公噸2,939美元；期鋁下跌63美元，報每公噸2,415美元；期銅下跌403.5美元，報每公噸10,001.5美元；期鉛下跌54美元，報每公噸2,174.5美元。(商品行情網)

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