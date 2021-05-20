全台疫情嚴峻，各地傳出疫情，指揮中心已經在昨(19)日宣布全台進入第三級警戒，台北市也為了防疫，市長柯文哲在昨日表示，考量目前醫護人力吃緊，將對退休與離職的醫護人員發出徵召令，而今早他也在臉書上貼出防疫「專責運輸車隊」，感謝這些人辛勞防疫，該文也湧入數萬人前來按讚，紛紛表示防疫人員辛苦了。

柯文哲昨日在記者會上表示，目前約20％確診者需要住院，僅4％需要加護病房，而大部分輕症、無症狀者確診者不需要馬上送到醫院，有些直接在防疫旅館到解除隔離，但仍需要醫護人員監測。因此要對退休與離職的醫護人員發出徵召令，「現在國家需要你們」，到防疫前線作戰，主要用在防疫旅館與集中檢疫所，對病人的監看，讓防疫能量更多一點。

台北市專責運輸車隊。(圖/翻攝自柯文哲臉書)

台北市專責運輸車隊。(圖/翻攝自柯文哲臉書)

而台北市的消防局以及交通局也聯合防疫，成立「專責運輸車隊」，8輛救護車、2台消防局救護車、10台民間巴士，為北市各大醫療院所調度必需品，柯文則今早也貼出他們辛勞工作的畫面，感念他們的辛勞，並呼籲民眾為他們加油。

柯文哲的文章引來數萬人前來按讚，紛紛對辛勞的防疫人員表示「加油加油，感謝你們」、「汗如雨下，真的又危險又辛苦」、「非常感謝第一線醫護人員的付出，請諸位多一些耐心及體諒！給予他們最大的支持鼓勵」、「感謝！運輸車隊駕駛們，辛苦了」、「謝謝第一線的英雄們」、「感恩第一線醫護的付出，感謝所有偕同作戰的將士們，台灣加油」。

台北市專責運輸車隊。(圖/翻攝自柯文哲臉書)

(中時新聞網)