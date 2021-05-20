缺水、缺電、缺疫苗就是不缺謊言？ 董智森痛罵：這就是民進黨不要臉的行徑

今天是蔡政府執政滿5周年，國民黨前主席朱立倫表示，今年歷經警紀之亂、疫情炸裂、旱情缺水以及分區大停電，凸顯這個政府的全面治理失能，5年了沒有長進，執政團隊用人不尊重專業，遇事側翼做圖卡，大內宣訴諸仇外情緒鼓動支持率，非執政團隊該走的正道，「讓中華民國、台灣更好，我們責無旁貸」。

朱立倫今天在臉書發表千字文，針砭蔡政府執政5年來的施政表現，他先請大家回想今年發生的許多事情及政府的應對，包含警紀之亂、疫情炸裂、旱情缺水及分區大停電，單獨一件事的發生，或許可以說是人為疏失，但多起事件此起彼落不斷地爆發，「凸顯的是這個政府的全面治理失能」。

朱立倫痛批，蔡英文總統曾經承諾要「點亮台灣」，執政後的成績卻是「一片黑暗」。黑道在民進黨內橫行，顯見民進黨的腐化之深，連總統兼任黨主席都無法杜絕。警紀紊亂令人民感到失望，政治力的介入導致警界高層升遷僅憑借是誰的人馬；署長無權過問，專業無法發揮、致使基層士氣低落。

朱立倫指出，新冠肺炎流行，世界過去經歷封城如今準備結束疫情，但台灣嚴峻挑戰卻正要開始。過去一年，政府有誠實面對疫情、超前部署應有的準備嗎？疫苗施打比率，台灣每一百人約1.04；全球每一百人約19.6。閣揆蘇貞昌要求人民「收心」，但防疫與應變落後新北市及台北市。「去年笑別人一年，現在至少慢全世界一年！」

朱立倫表示，台灣面臨旱象，產業與民生用水受到衝擊。蔡英文「乾旱祈雨、臨渴掘井」缺乏前瞻作為，不如前總統陳水扁親自上火線召集部會全力抗旱，不如2002年他在桃園地方積極節水與調度水資源的「行動抗旱」；讓這十幾年來，北台灣沒有再面臨過同樣的缺水危機。

朱立倫說，分區輪流限電，蔡英文上任至今多次曾經承諾 不會缺電，宣示2025要以20％綠能邁向非核家園。但在花費數千億納稅人血汗錢後，再生能源占比僅增加約1％。當年馬政府交接時，官員即表達高度憂心，直言未來一定缺電。蔡英文僅淡淡回應「民進黨的能源專家都是世界一流的，不會有問題。」結果如何？

朱立倫批評，缺乏治理經驗，五年了沒有長進，我們很難接受，台灣人民更難接受。他強調，「治國經驗不是一蹴可及，治理積累需要千錘百鍊」，但執政團隊沒有治理實績，用人酬庸不尊重專業，遇事側翼做圖卡，大內宣訴諸仇外情緒鼓動支持率，不是一個執政團隊該走的正道。

朱立倫說，因此，我們更需要爲人民把關，讓中華民國回歸專業治理；國民黨更需要扮演好稱職的在野黨，以治國理念經驗奉獻台灣；讓中華民國更好，讓台灣更好，「我們責無旁貸」。

外界關注朱立倫何時宣布參選國民黨黨魁，黨內人士表示，朱立倫檢驗國政指蔡政府缺乏治理經驗，導致執政成績「一片黑暗」，對比他從桃園、新北施政20年的治理經驗積累是「千錘百鍊」，藉此凸顯他與黨內外競爭者的差異。

該人士進一步分析，朱立倫文中提及國民黨更要扮演好在野黨的角色，準備重返執政奉獻台灣，且強調「責無旁貸」，顯示該文逐步為宣布承擔黨主席加溫。

(中時 )