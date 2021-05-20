缺水、缺電、缺疫苗就是不缺謊言？ 董智森痛罵：這就是民進黨不要臉的行徑

隨著本土疫情不斷擴大，是否蓋方艙醫院成外界關注焦點。衛福部部長陳時中17日直接否決了此項考慮，稱將推出「加強版集中檢疫所」。台灣醫事聯盟學會理事長、腦血管疾病防治基金會基董事長高明見指出，一旦爆發大規模感染或病毒擴散全台，現有防疫醫療系恐會崩潰，勢必需要方艙醫院，最好先「超前部署」規劃好方艙醫院的設置；若真對這個名詞有心魔，也可改變名稱，重點是不要浪費時間。

根據香港媒體《中評社》20日報導，高明見擁有日本、台灣雙醫師執照，曾任台大醫院神經外科教授兼主任、神經外科學會理事長，現為台灣醫事聯盟學會理事長、腦血管疾病防治基金會基董事長，並首創雷射交感神經手術，在醫學界聲譽卓著。高受訪表示，以雙北市聯合醫院的醫療量能，應該還能容納、應付目前的確診病人，但若爆發大規模感染或病毒擴散全台，現有防疫醫療體系恐會崩潰，故建議陳時中最好「超前部署」，先規劃好方艙醫院的設置，一旦需要就能立刻建置，不用浪費時間。

高明見也直言，若陳時中對「方艙醫院」4個字有避諱，實在不願叫這個名稱，也可以改成其他稱呼，就像他說要推出「加強版集中檢疫所」一樣。高分析，設置方艙醫院並不一定真要找塊空地建一座醫院，可考慮是否徵用學校活動中心、運動場、中及大型旅館或其他合適場所做為設置地點，因為疫情結束後，方艙醫院的階段性任務完成即能恢復原狀。

高明見強調，設置方艙醫院最重要的是足夠的醫療物資與醫護人員，前者得事先規劃好，後者在醫生方面應較沒問題，嚴重欠缺的是護理人員，所以台北市市長柯文哲才會呼籲退休護理人員出來協助抗疫。高建議，政府可撥些預算補助這些願「重出江湖」的退休護理師，讓他們在貢獻專業與經驗的同時也能獲得回饋。

(中時新聞網)