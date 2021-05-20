社群媒體推特（Twitter）今天表示，由於發現控制自動裁切影像製成預覽圖功能的演算法可能存有偏見，決定予以取消。

推特表示，公司發現這套演算法裁切出來的預覽圖，出現「基於人口差異而產生的不平等待遇」，例如偏愛白人、男性勝過黑人、女性，且在「客觀性」上也有所謂「男性視角」偏見，聚焦於女性胸部、腿部等。

這項消息發布一個月前，推特就已表示，將開始啟動演算法公平性計畫，以減少平台上因自動化造成的偏見問題。

法新社報導，推特2018年導入所謂「焦點演算法」，用來裁切影像，目的是讓用戶的預覽圖大小更一致，並把焦點放在影像中最重要的元素。

推特軟體工程師主管周德里（Rumman Chowdhury）是道德與人工智慧的專家，她表示，推特經檢討後認為，最好將預覽圖裁切的決定權留給用戶。

她在一篇部落格文章中說：「我們考量了自動裁切的速度和一致性，與我們在研究中看見的潛在風險之間的平衡。」

「我們的其中一項結論是，並非所有推特上的內容都適用演算法，在這樣的情況下，如何裁切圖片製成預覽圖，最好由人們自行決定。」

推特宣布這項決定之際，正值人們對先進演算技術日益擔憂，由於缺乏少數族群和其他因素的資料，這類演算法可能導致偏差性的結果。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100520

(中央社)