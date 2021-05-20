台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區民族五段與楊梅區新榮路交口斷管連絡工程」，中壢過嶺里、平鎮雙連里、高雙里、以及新屋等共8498戶，26日9時至17時將停水施工，請民眾預先儲水備用。

「中壢區民族五段與楊梅區新榮路交口斷管連絡工程」預計於110年5月26日9時起至110年5月26日17時進行施工，共8小時，停水戶數約8498戶，水壓降低戶數約1180戶。

停水區域：

新屋區：頭洲里、九斗里、清華里、新生里、新屋里。

中壢區：過嶺里。

平鎮區：雙連里、高雙里。

水壓降低區域 ：

觀音區：崙坪里、上大里。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https：／／www.water.gov.tw／mp.aspx？mp=1。

(中時 )