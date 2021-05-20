32歲日本「國民老婆」新垣結衣昨（19日）無預警宣布結婚，新郎是合拍電視劇《月薪嬌妻》的大8歲男星星野源，喜訊傳出後，日本股市果然出現大跌，今（20日）開盤一度下殺逾200點。

新垣結衣19日宣布閃電結婚，是在日股（日經平均指數）收盤1小時後才公布，但外界都認為20日的股市恐怕會出現大跌，日股19日收28044點，台灣時間8點開盤27875點，最低為27821點，一度下殺222點，目前跌幅稍微趨緩，還一度翻紅。

事實上，日本一直流傳都市傳說，只要有知名女星結婚，日股就一定會暴跌，像是2011年小倉優子結婚、2015年福山雅治、崛北真希死會，都造成日股綠油油，2016年北川景子嫁DAIGO，日股跌了479點、堀北真希結婚大跌895點；去年石原聰美閃嫁圈外人，當天東京證交所系統直接故障，全天暫停交易。如今新垣結衣閃婚衝擊日本股市，又見證了一次日本都市傳說。

新垣結衣19日宣布喜嫁大8歲男星星野源，據悉，兩人是在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇後，以結婚為前提開始交往，星野源也透過經紀公司澄清外界傳言，表示與新垣結衣沒有同居，對方亦沒有懷孕，目前也還沒登記結婚，將會找個好日子登記。

(中時新聞網)