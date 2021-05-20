新加坡媒體報導台灣新冠疫情爆發，全台升至3級警戒。

台灣本土新冠疫情興起，英國廣播公司（BBC）點出台灣防疫的4大問題，包括人民、政府都自滿，導致病毒篩檢率低，還引述前副總統陳建仁的說法，指出萬華茶室群聚感染導致疫情擴散，是台灣沒有從日本成人娛樂產業的經驗中汲取教訓，另外也包含太過強調邊境控管、疫苗接種率低等問題。

亞洲多個抗疫模範生疫情紛紛再起，BBC今（20）日撰文檢視台灣、新加坡防線破功的原因。BBC形容台、星新冠病例來得又急又猛，台灣過去一周新增1,200例本土病例，新加坡新增248例，雖然以國際標準來看這些數字相對算少，但對當地人來說，一個月就出現這些數字是「很難想像的」。

在有關台灣的部分，BBC以小標形容台灣反映的是「一個自滿的故事」，指出大陸出現第1起新冠病例時，台灣率先禁止外國人入境，至今這項嚴格的邊境管制措施仍持續實施，不過同時，「民眾卻開始自滿，政府也是。」

報導引述台灣大學流行病學與預防醫學研究所林先和教授，指出此時醫院已經不再積極為發燒患者檢測是否帶有新冠病毒，「大眾普遍的認知是，就算有症狀，是新冠的可能性基本上是零」，指出社會相信病毒無法突破台灣強大的邊界。

「醫生沒有認真看待，醫院也沒有警覺性，他們沒有在大量進行接觸者追蹤，當時絕對有一種自滿的感覺」，林先和說。

BBC指出，根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）統計，2月中，台灣每1,000人的病毒檢測率為0.57，相較之下，新加坡的檢測率為6.21，英國為8.68。

文章接著耙梳台灣放寬未接種疫苗航空機組員的隔離期，從最初的14天放寬至5天，再鬆綁至3天。在這後不久，華航機組員及諾富特機場飯店就爆出群聚感染，多數患者身上帶著的是英國變種病毒B117，之後萬華茶室就爆出感染。

林先和說，「人們在室內空調空間裡唱歌、飲酒、頻繁接觸，不只是一間茶室而已，同一條街上有很多間茶室，這是非常大的超級傳播事件。」

前副總統陳建仁受訪時指出，很多確診者不願意坦承去過茶室，讓疫調工作更困難，「這提醒我們，就算只是非常少部份的人打破規定，也會造成滲透。」

陳建仁還說，台灣沒有從日本的成人娛樂產業中學到教訓，日本成人娛樂產業被關閉前也曾是病毒溫床，「我們沒有從日本吸取教訓，反思台灣可能也會有同樣問題。」

此外，報導也引述新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院傳染病學者庫克（Alex Cook），指出台灣的現況反映了目前戰略的持續性風險，也就是太強調邊境控管，防範境內擴散反而做得不夠。

BBC點出台灣防疫的第4個問題是疫苗接種率偏低，這點和新加坡一樣，指出台灣人在情況好時不願接種疫苗，此外還擔心AZ疫苗可能產生的問題。現在病例激增，台灣人一窩蜂想打疫苗，卻又出現疫苗不夠的窘境。

對此，陳建仁指出，「我們已經竭盡所能向國際購買疫苗，但我們沒有得到太多，目前能維持疫苗供應的唯一途徑是自己生產，這對台灣來說非常重要。」

報導引述蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎，「台灣、新加坡發生的狀況，顯示我們不該放鬆警惕。」

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(中時新聞網)