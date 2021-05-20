知名YouTuber HowHow（陳孜昊）擁有百萬粉絲訂閱頻道，以幽默的影片拍攝風格受到許多觀眾粉絲們的喜愛，在昨19日在個人臉書發文宣布阿嬤過世的消息，昨晚10點消息公開後，令許多粉絲消感到相當惋惜與不捨，至今超過12萬粉絲按讚。

How How在臉書發文：「我的阿嬤今天正式搬到天上去住了因為台灣疫情關係，所有後事都從簡，公祭取消只留家祭，而家人們也決定讓孫子輩的我們不要參加家祭。」他表示，好希望能再接到阿嬤打來叫我回家吃飯的電話，好希望當初阿嬤能來參加我的婚禮，更希望能讓阿嬤抱抱他的曾孫。」接受到阿嬤的離開消息，依舊充滿有許多的不捨。

How How在家裡找出三年前，翻開所有和阿嬤拍片的原檔，並一部一部重複播放,看著當時拍潑水歌的檔案，讓我笑了好久，也哭了好久。How How坦言:「其實我阿嬤在兩年前中風後就不能講話跟走路了，我也好久沒聽到阿嬤的笑聲，即使無法儀式上跟阿嬤做最後的道別，但我想阿嬤能理解也能體諒，謝謝阿嬤一直以來這麼愛我跟疼我，也希望阿嬤在天上可以每天跟照片一樣笑得這麼開心。」How How對阿嬤思念以及想說的話，感動了不少人網友留言支持與鼓勵。

許多粉絲在底下留言：「你肯定是讓她感到驕傲的金孫！」、「 節哀順變，誦經迴向的時候有一句話是離苦得樂，逝者解脫了，我們生者要讓他們引以為傲的活著」、「How哥節哀⋯」、「拍拍，還好你把阿嬤都先存下來了，阿罵不只活在你的心中，也活在你的硬碟、你的影片裡」、「你很棒，阿嬤很開心的 」。

(中時新聞網)