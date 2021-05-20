台灣爆發本土疫情，萬華「阿公店」成了傳播鏈的重災區，為了避免北市萬華區茶室從業人員外移成疫情破口，警方前（18日）天清查發現有27名外籍女子失聯，經多方單位通力合作下，已於昨（18日）中午12 時30分全數取得聯繫。但了解情色圈的人士表示，這些人大多是合法的工作者，是「看得到」的人口，最大危機其實是「黑店」與從事色情業的「人口黑數」。

據一名熟悉情色圈的人士透露，萬華疫情爆出後，原本檯面下的台北市賣春人口可能迅速移往外縣市，就算全國八大行業都停業，他們也會更低調的繼續從事地下色情業。

移民署統計，至今年三月為止，全台5萬1千多名逾期失聯移工中，女性有3萬1千多人。據《自由時報》報導，一名阿公店業者說，近年來阿公店小姐主力，九成以上是取得我國身分證的中國配偶，或印尼、越南籍女子，鮮少有逾期失聯移工，她們是「看得到」的人口。

一名資深刑警則表示，無牌的養生館、按摩店、個人工作室等「黑店」，通常設有暗門、暗房，外人不容易知道，也讓接客者方便隱匿行蹤，很擔心檯面上的場所停業，地下化的工作者卻暗中繼續謀生，像去年酒店停業，就有不少酒店小姐就轉到私人招待所或摩鐵。

(中時新聞網)