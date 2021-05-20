上櫃原料藥公司生泰(1777)今日(20)清晨6點16分發生火警，生產線工廠陷入火海，由於生達(1720)緊鄰在旁，火勢延燒生達的合成原料獨立廠房一棟，所幸火勢已在8:35分控制住，兩家公司停工一天，據了解，兩家公司均保有火險，將待解除封鎖清點損失。

生達集團今日受到生泰火災消息影響，空方賣壓沉重，生泰跳空鎖在跌停板80.1元，生達早盤跌幅在4%左右，至於生展跌幅在1%附近，守住百元大關。

生泰今早6點火警，延燒到生達合成原料獨立廠房一棟，火勢已在8:35控制住，還好生達、生泰公司人員經清點人員均安，今日兩家公司都將停工一天，協助救災，兩家公司均保有火險，消防局封鎖現場，待解除封鎖清點損失，生達製藥生產大樓，成品倉均無恙。

生泰為生達集團旗下原料藥廠，今年初集團強化分工，承接生達旗下原料藥合成部門，擴大研發陣容，有利原料藥到製劑的垂直整合。生泰台南新營廠清晨6點多發生火警，警消獲報到場後，現場冒出大量黑煙，廠房已全面燃燒，台1線暫時封鎖。

(時報資訊)