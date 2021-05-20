受到美股疲軟走勢影響，歐股出現近一周以來最大單日跌幅；投資人日益擔憂通膨壓力，將加大央行收緊貨幣政策的可能。

周三泛歐Stoxx 600指數大跌6.70點或1.51%，為436.34點，較歷史高點低了2%。礦業股、旅遊股、科技股領跌最多。

周三公布的數據顯示，受到電力、天然氣、服飾和鞋類價格上漲影響，英國4月通膨率倍增。英國央行官員預計，此種飆升是暫時性的；然投資人卻擔憂物價上漲可能會持續較長時間，將迫使央行採取收緊政策來對抗通膨。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)本周二表示，非常重要的是，貨幣和財政的支援不能過早地撤銷。

Lazard資產管理公司歐洲股票投資經理Aaron Barnfather表示，對於美國通膨和公債息上升的擔憂，在全球股市的層次上將影響到歐洲。但是歐洲的相關風險較小，且歐洲央行也明確表示，量化寬鬆將持續一段時間。

在晶片庫存面臨壓力之下，ASM國際、艾司摩爾(ASML)和英飛凌皆下挫約2%。

受到歐元區公債殖利率上升影響，銀行股跌幅較小。

英國基礎建設投資商John Laing集團飆漲11.2%；美國私募公司KKR同意以20億英鎊(約28.4億美元)收購該集團。

(時報資訊)