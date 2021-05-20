人稱「天才IT大臣」的行政院數位政務委員唐鳳，面對國內疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，特別與民間業者合作，推出超便民的「全國簡訊實聯制」APP，讓店家到消費者透過5秒3步驟輕鬆搞定，但偏偏有民眾到超市購物瞄了一眼還是當場忽略，被網友直擊後拍下照PO上網爆料，引來一片罵聲。

根據臉書「爆料公社公開版」該則貼文，日前有網友赴全聯購物時，親眼目睹一名女子明明看到實聯制公告，卻撇了一眼就走進店內，完全無視台灣防疫提升第三級的警戒，讓原PO看了超傻眼，直呼「桌上有筆和實名制表單完全忽略，也沒有拿手機出來掃QR code」，並直言「我相信很多人也是如此，試想，如果今天有和確診的人一起在同個空間，而確診的人無實名制登記，請問要如何匡列隔離？」最後也不忘呼籲大家多點同理心，表示「一起配合政府政策，每個人都很重要 一起做好防疫」。

馬尾妹逛全聯直接忽略實聯制，被網友直擊上網爆料。（圖／臉書_爆料公社公開版）

由於唐鳳推出的這款全國通用「簡訊實聯制」APP已經超便民，未來民眾只要掃描店家QR Code並按下連結，就會出現代碼簡訊與收件人1922，最後發送簡訊即可，3步驟5秒內輕鬆完成，而且不用付費、免填寫個人姓名、手機等資料，沒有個資外洩疑慮，又能落實防疫措施，連日本網友看了都超羨慕，因此不少網友看到該貼文都覺得怎麼會有人連花個5秒都懶，同時也希望店家加派人手，盯緊這些忽視實聯制重要性的人，紛紛表示「正常門口都會有店員提醒填資料吧」、「你可以告知櫃檯人員，讓櫃台人員去要求」、「我們這裡的全聯都有一個人在顧實名制的填寫」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)