台灣第一名模林志玲2年前嫁給放浪兄弟成員、小她7歲的Akira，婚後林志玲隨老公定居在日本，但不時會回來台灣探望家人或出席活動。近日有網友在東京偶遇林志玲和Akira還秀出合影，可見照片中林志玲難得將頭髮盤起，露出整張臉蛋，網友也讚夫妻倆越來越年輕。

林志玲過去和言承旭情纏17年，期間傳出兩人在吉隆坡一起上健身房被偶遇，世紀復合傳聞傳得沸沸揚揚，2019年6月林志玲閃婚成為人妻，對象不是言承旭，而是祕密交往一陣子的Akira，兩人認識8年，才相戀半年多就決定走入婚姻，當時媒體報導，Akira的樂觀、體貼、善良是吸引林志玲認定對方的特質。

網友偶遇林志玲夫妻。（圖／取自新浪娛樂）

婚後，林志玲希望能盡快生寶寶，最好還是龍鳳胎，一次完成兩個心願，可惜暫時仍未完成心願，她婚後工作減少，多半時間都在日本陪老公，至於常被說整形或發福，林志玲無奈說之前在日本因為疫情幾乎都在家裡，偶爾會去公園或超市，她也自嘲現在作息穩定、正常吃三餐，因此有點長肉，後來就告訴自己胖瘦不重要，現在這時期免疫力最重要，變臉則是因為用了濾鏡，讓她忍不住放閃抱怨：「我知道以後不能亂用，因為姊夫都說看起來很好看」。

網友與Akira合影。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，最近有人在東京六本木打卡，自曝遇到林志玲夫妻，還興奮說：「年輕」，「看起來好年輕」，可見林志玲和Akira都不約而同穿上黑色系衣服，林志玲更是平口小禮服上身，露出香肩，臉上流露幸福笑容，網友打趣說：「一看就是經常健身的兩張臉」、「說明兩個人很和諧」、「哪方面和諧」、「太羨慕了」。

(中時新聞網)