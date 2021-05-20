隨著疫情升溫，大多數的人都謹守「沒事不出門，不出門沒事」的律則，居家避免群聚。不過以往常到健身房鍛鍊的肌力，可不能因為宅在家而放鬆。預防醫學醫師洛桑加參帶領居家肌力操，簡單小動作卻有大效果，還能提臀瘦小腹。

預防醫學醫師洛桑加參，示範「大力金剛腿」練法。(影音來源/洛桑加參醫師提供)

洛桑醫師也指出，除了適時運動伸展之外，心情照護也是提升自體免疫力的關鍵。他說，「外頭暑氣疫氣逼人，現在大家剛好在家『結夏安居』，趁此機會體驗僧人閉關、無要事不出的感覺。」

「久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉」，如何才能不傷？洛桑醫師說，首先要避免「久」，要翻身、要換姿勢，要起身動一動，勞逸均衡就不怕傷身。其次是把肌肉練起來，人就有預防拉傷、預防錯位的本錢，包你健康久久。

他也提醒，若居家出現焦慮緊張的壓力反應，就暫時把電視關掉，持咒讀經，或是在家練肌力、打掃家裡、上網學習，這些都很好。勿過度恐慌，以免影響到自身免疫。

從預防醫學的角度來看，洛桑醫師強調，只要生活習慣良好，就可以預防60~70%的疾病。所以，作息正常，睡眠品質好、多運動流汗、多喝水、飲食少油少鹽少糖，多吃蔬果，適量攝取辛辣食物，像蔥、大蒜和咖哩，都可以促進血液循環，提升自體免疫力。

(中時新聞網)