大陸氣質女星佟麗婭與導演老公陳思誠今（20日）閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點。佟麗婭有著高顏值和精湛舞藝，來自新疆錫伯族的佟麗婭是著名的新疆美女，佟麗婭2002年以「新疆小姐」亞軍嶄露頭角，同時，從小習舞的佟麗婭舞姿絕美，跳起舞來總讓人看得目不轉睛。

來自新疆錫伯族的佟麗婭，出身藝術世家，從小就受藝術薰陶，佟麗婭5歲就開始學舞，12歲時跟著藝術團演出民族舞蹈，畢業於舞蹈專科的佟麗婭，在各大小舞台都有表演經驗，而佟麗婭也以她的高顏值和絕美氣質，獲得首屆「新疆小姐」選美比賽的亞軍。

佟麗婭曬跳舞照，舞姿美翻網友。（圖／取材自佟麗婭微博）

愛跳舞的佟麗婭不論是舉手、轉圈、拉裙子，舉手投足相當優雅。（圖／取材自江蘇衛視天貓618超級晚微博）

佟麗婭不只是美人胚子，又有舞蹈底子，讓佟麗婭一出道就火速打開知名度，佟麗婭接著在2006年被香港名導爾冬陞選中，出演電視劇《新不了情》，而讓佟麗婭登上演藝事業高峰的，莫過於佟麗婭在古裝劇《母儀天下》絕美飾演「趙飛燕」，佟麗婭穿起古裝讓人驚艷，而她也展現精湛的舞蹈底子，完美詮釋趙飛燕，還讓佟麗婭有「最美趙飛燕」的稱號。

愛跳舞的佟麗婭也樂於展現舞姿，佟麗婭不論是舉手、轉圈、拉裙子，舉手投足相當優雅，佟麗婭不只舞姿妖嬌，一雙濃眉大眼總是電力十足，佟麗婭舞姿絕美、自信模樣更是讓人看得目不轉睛。

佟麗婭與導演老公陳思誠今閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點。（圖／本報系資料照片）

佟麗婭在2014年因拍電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠擦出愛火而步入禮堂，陳思誠霸氣送佟麗婭8.8克拉婚戒，佟麗婭也大方示愛：「這個男人，我嫁定了，更是嫁對了！」如今卻閃電離婚，也讓外界不勝唏噓。

(中時新聞網)