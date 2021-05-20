大學個人申請管道今天放榜，8萬5422人報名，5萬767人獲分發，報名分發率59.43%，比109學年度略降，缺額6265個，是近3年新高，另外增額錄取3人。

110學年度大學個人申請招生管道今天上午9時公告統一分發結果，總報名人數8萬5422人，比109學年度減少1764人，一般生名額5萬5541個（含願景組107個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比109學年增加274個。

大學甄選入學委員會指出，110學年度獲分發人數為5萬767人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），報名分發率59.43%，整體招生名額使用率（獲分發人數/招生名額數）為88.73%，獲分發人數、分發率和名額使用率都比109學年度略降。

110學年度個人申請考生平均申請校系數5.59個，通過第一階段篩選考生平均通過校系數為2.87個，第一志願序獲分發有4萬5616人（89.85%），都比109學年度增加。

大學甄選入學委員會表示， 110學年度有6265個缺額，比109學年度增加2068個，是近3年新高，造成缺額原因除了招生總名額數增加、報名人數減少外，考生之間報考志願校系重疊也有所影響；另外，同名次增額錄取有3人，包括台灣大學2名、慈濟大學1名。

此外，110學年度因受疫情影響適用應變方案而經志願校系甄試錄取的防疫考生有2人，適用應變方案的2 名考生分發至大葉大學與長榮大學。（編輯：方沛清）1100520

(中央社)