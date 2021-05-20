今天是蔡英文執政屆滿五週年，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，這5年來政府投注許多資源做大內、外宣，試圖包裝得光鮮亮麗，不過畢竟藏不住千瘡百孔，真相慢慢浮現：蔡政府是讓人民「缺水、缺電、缺疫苗、缺安全、缺和平」的「五缺政府」。他嘲諷，人民有「五缺」，但政府只缺一樣，就是缺張臉皮。

蕭旭岑表示，民眾感受最直接，曾幾何時，除了分區輪流供水外，台灣民眾還被政府要求「共體時艱」輪流停電？新冠肺炎疫情升溫，但疫苗遠遠不夠，政府希望民眾待在家裡別出門，家裡卻缺水也缺電，政府是要老百姓如何自處？要這樣的政府做什麼？

蕭旭岑說，台灣人對缺水其實很有憂患意識，對於分區輪流供水造成的不便，比較能共體時艱。但今年的旱災，卻遇上人為的停電，5天停2次，備載電力往後看來也不樂觀，套句民進黨和反核人士最常喊的口號「用愛發電」，難道現在是政府對人民沒有愛了，所以就沒有電了？

他認為，缺水是老天不賞臉，或許不能怪蔡政府，但缺電可百分之百是人為所致。馬英九政府任內，從未發生大規模停電；對比之下，自詡讓台灣成為亞太綠能中心的蔡政府，光是最近5天內就兩度大停電，加上2017年8月15日全台大停電，2018年5、6月間雙北跳電數十次，再三證明蔡英文的能源政策有重大缺陷，已經是國家安全問題。

他示警，蔡英文「2025年全面廢核」能源政策，已被認為過於樂觀，不切實際。更重要的是，按照蔡英文的方案，50％都仰賴天然氣，又只有7天的安全存量，萬一台海緊張，燃氣運輸船進不來怎麼辦？台灣的電力供應與安全豈不是陷入風險？一個沒有能源自主安全的國家，談什麼主權與尊嚴？

他指出，疫苗不足問題，更暴露蔡政府治理危機。去年防疫成功，真正原因是國人比政府還早全面防備，卻讓蔡政府陷入自滿；但上半場打得好，不保證下半場一切順利，沒有利用黃金時間，超前部署解決疫苗問題，還因意識形態拒絕大陸疫苗，儘管指揮官陳時中最近鬆口，但已失先機。

除了缺水、缺電、缺疫苗外，蕭旭岑說，蔡政府執政下，人民還「缺安全」：從治安、交通安全到食品安全，付之闕如。普悠瑪、太魯閣號台鐵事故，犧牲了這麼多人命，至今還見不到公共運輸安全的具體改革方案。開放進口美國萊豬，欺騙國人說可以換到台美貿易協定，至今毫無進展。這個政府待民如草芥，犧牲國人性命健康，光這一點，就已失去執政的正當性。

他進一步說，蔡政府讓人民「缺安全」之外，更「缺和平」。5年下來，囿於意識形態，蔡英文毀棄兩岸共同基礎的「九二共識」，「維持現狀」政見跳票，仇中、過度依賴美國，區域穩定失衡，邦交國更丟了7個，搞到「經濟學人」雜誌都認證台灣是「全世界最危險的地方」，是什麼樣的政府，才會讓人民活得「不安全、最危險」？

他強調，與馬政府比較，人們才赫然發現，馬英九執政時期不缺電，台鐵事故二十年來最少，兩岸更是最和平穩定的時期。蔡英文5年下來，只剩「芒果乾」（亡國感）販賣恐懼，問題是人民有過得更好、更安穩嗎？

蕭旭岑批評，5天內2度大停電，有官員匿名辯解說，這不是「缺電」，而是興達電廠故障跳機，才會發生所謂「局部暫停供電」。這讓人感嘆，人不要臉，天下無敵。總結是，人民有「五缺」，缺水、缺電、缺疫苗、缺安全、缺和平，政府只缺一樣，就是缺張臉皮。

(中時 )