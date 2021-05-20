義享時尚廣場20日起自主停業2天 打造安全的購物環境 10:002021/05/20 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （義享時尚廣場。圖／義聯集團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應疫情持續升溫，義享時尚廣場除於5/16、5/17全館進行二次消毒外，為守護全體員工健康，並保護消費者，仍決定5/20(四)-5/21(五)自主停業2天，停業期間全館將再進行第三次消毒清潔作業，期能提供顧客一個安全的購物環境。 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 (工商 ) #義享時尚廣場 #自主停業 #購物 #全館 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 台南飯店攬客 試營運享優惠 04:102021/05/18 時尚消費 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 深綠學者稱台缺水是大陸陰謀 彭啟明傻眼：小學教育真的很重要 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 確診者二度造訪桃園楊梅寵物店 中壢Nova也中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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