為因應疫情持續升溫，義享時尚廣場除於5/16、5/17全館進行二次消毒外，為守護全體員工健康，並保護消費者，仍決定5/20(四)-5/21(五)自主停業2天，停業期間全館將再進行第三次消毒清潔作業，期能提供顧客一個安全的購物環境。

(工商 )