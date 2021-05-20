國內疫情急遽升溫，金管會針對防疫警戒標準若升至第4級的封城狀況超前部署，研擬使金融服務不中斷的暫行措施或指引，訂定各金融機構維持營運、不接觸客戶的最低標準與人力，包括針對保單需「親晤親簽」規定，敲定暫准採視訊搭配線上簽署等措施。

金管會主委黃天牧19日在立法院表示，18日已與產險、壽險、銀行、票券、券商、投信投顧、期貨等7大金融業公會理事長召開視訊會議，要求轉知各業者在維持營運不中斷情況下，務必注意員工健康，並隨時檢視相關因應計畫適時調整，符合內稽內控及資安等規範。

金管會官員表示，針對維持金融服務不中斷的最低人力需求，目前正請各金融機構試算，以因應未來防疫警戒標準若升至第4級的封城狀態時，對於一定得移動進公司的金融業員工，可能須給予通行證或相關許可，或評估爭取優先施打疫苗等措施。

此外，近期疫情升溫帶動防疫保單熱賣，但保單及理賠申請規定需「親晤親簽」，使保險業務員反成防疫破口。保險局長施瓊華表示，目前正在研擬暫行措施，如透過手機視訊搭配線上簽署因應、理賠可先上傳單據，待疫情趨緩後再補回簽單及正本等，降低接觸風險。

施瓊華指出，除了因應疫情的短期作為外，長期而言亦有與公會討論利用視訊等科技方式辦理親晤親簽，包括資安及個資保護、留存親簽筆跡的資訊設備及避免被竄改技術等都必須到位，預計半年內確立基本方向架構及法規，先採試辦方式確認無問題後再全面開放。

(時報資訊)