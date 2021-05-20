缺水、缺電、缺疫苗就是不缺謊言？ 董智森痛罵：這就是民進黨不要臉的行徑

總蔡英文統第二任期今日（20）滿一週年，也是其執政滿五週年紀念日。中廣董事長、資深媒體人趙少康痛批，短短一年間蔡的滿意度從連任就職後的61 %掉到41 %，不滿意度從25 %升到44%，若在疫情爆發、缺水又缺電的現下再做民調，蔡的滿意至少會再掉10到20個百分點。趙更細數蔡執政後各項天災人禍，忍不住質疑：「告訴我蔡英文有做好事嗎？」

趙少康今日在臉書發表文章《告訴我蔡英文有做好事嗎？》內文指出，蔡英文連任一週年，TVBS 的民調顯示，短短一年間她的滿意度從連任就職後的61 %掉到41 %，不滿意度從25 %升到44%，這還是在5/11到5/14中做的民調，如果再晚個一星期，在這疫情突然爆發，缺水又缺電的當下做民調，保證她的滿意至少會再掉10到20個百分點。

趙少康更表示：「除了疫情爆炸，你可以告訴我蔡英文連任這一年來做了任何一件讓人民滿意或興奮的好事嗎？」強調他想了半天，實在想不出來任何一件好事，因為他腦裡記得的只有掉了黑鷹直升機、摔了3架F-5E戰鬥機、太魯閣號出軌死傷慘重、全國大停電、空氣污染嚴重、肺腺癌患者年輕化、買不到國外疫苗、炒作國內疫苗、貪官汙吏猖獗、黑道橫行、黑槍氾濫、派系分贓治國、開放萊豬、執意幹掉藻礁、新冠疫情噴發等天災人禍。讓他不禁諷刺道「也許你的記憶力比較好，可以告訴我，一年來她到底做了什麼好事？」

文章一出，不到1個小時即獲得超過3000個讚、超過400則留言與超過110次分享。網友紛紛回應：「培養網軍經濟力，成功」、「做成這樣還有41%，了不起」、「毫無作為，只有網軍作相隨；四大皆空，無疫苗無電無水」、「她自己也想不起來啊！所以到現在選擇沉默躲避不敢發表談話！是說就算出來說話，也不過就是同時鐘先生一樣的誦經式讀稿」、「沒用的，人家很會選舉，到了選舉年，只要打抗中保台，就有票」。

(中時新聞網)