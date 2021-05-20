台北市萬華區成新冠肺炎感染重災時，位於大理街的長照機構「私立愛愛院」也有住民發燒，院方證實該住民快篩呈現陽性，正在進行PCR核酸檢測，確認是否中鏢。北市社會局長周榆修表示，院內工作人員已全數送採檢，至於最終結果則待中央留情疫情指揮中心、衛生局說明。

外傳收住年齡較長、具慢性疾病長者的「私立愛愛院」，內部有住民發燒確診，但發病前還曾和其他人互動，由於內部床數達238床，不少人擔心會引發院內感染，內部人心惶惶。

愛愛院祕書長施定宏強調，院內配合政府措施，落實分艙分流及禁止探視，環境也有全面。自住民出現發燒症狀後，便立即協助前往快篩，目前結果呈現陽性，現已進一步做PCR確認狀況，預計今日就能知道結果。

周榆修稍早對外說明，內容指出，針對大家關心的萬華區老人安養院機構有長輩確診事情，目前正在等待PCR最後檢驗結果，檢驗結果出來後會統一對外說明。

(中時 )