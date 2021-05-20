台灣本土疫情多點爆發，全台中小學全面停課，在家中進行線上學習，而有一位民眾前往超市購物時，發現有名的育兒神器「愛的小手」貨架有些空，戲謔地寫下請各位家長把物資留給需要的人，文章曝光後，引起網路熱議。

一位網友19日在臉書公開社團《爆怨2公社》轉貼發文，PO出一張商品貨架照片，原文打趣地寫下，「一停課就被掃貨，請保留點公德心，留點給需要的人嗎？」原PO也紛紛呼籲，不要搶也不要囤！

透過圖片可見，該商品為擁有育兒神器之稱的愛的小手，貨架則將近被掃空，實際上，愛心小手為許多人的兒時恐怖回憶，在體罰仍盛行的年代時，幾乎每個家庭都有一隻，用來教育家中小孩，後也被綜藝節目當作懲罰項目之一，以達娛樂效果。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，不少人回應，「這很好用」、「幫小孩QQ」；許多網友也紛紛建議，「半蹲跟罰站就很夠用了」、「為什麼要買呀，我老媽都拿鐵衣架耶」、「蒼蠅拍一隻10塊還可以打蟑螂」、「不用買，家中隨手可得。遙控器 曬衣架、拖鞋……雙手」。

(中時新聞網)