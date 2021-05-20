為圍堵疫情，中央流行疫情指揮中心昨天宣布全國提升到三級警戒，今天（20日）在中央與地方會議後，宜蘭縣政府舉辦線上記者會，縣長林姿妙宣布，停辦今年童玩節，要將活動經費變成救命錢。縣府指出，停辦童玩節後可省下約7000萬元經費，盼能挹注在疫苗上，提高縣民的接種率。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛解釋，縣府編列1.37億元作為今年童玩節經費，扣除掉5000萬元收支對列的門票收入、已支出的1000萬元後，再加上解除相關合約的2300萬元，估計是近7000萬元作為防疫經費來使用。

衛生局長徐迺維表示，疫苗主要還是透過中央統籌購買，因為單一縣市購買不比中央，縣府會跟中央洽談並結合中央採購、政策，也會看中央是如何分配各縣市疫苗、公費對象施打狀況，再列宜蘭縣優先施打對象，提高縣民接種疫苗的人數，總之這筆錢縣府會先保留下來當作救命錢。

因礁溪有觀光飯店受疫情衝擊停業，工旅處長李東儒說，全縣有14家旅館到這月底或下月初暫停接受訂房，其中礁溪占8家，業者有提出盼能延續相關紓困，或紓困貸款延期繳付等，縣府會彙整業者意見後函請中央辦理，盼中央與地方共同努力度過難關。

財稅局長盧天龍說，旅宿業因為疫情有停業或部分樓層停用，會主動輔導提出房屋使用情形變更，5月房屋稅開徵，業者如繳納困難，也會輔導提出延期或分期繳納。

縣長林姿妙表示，縣民未戴口罩已開罰3案，呼籲縣民配合；今年取消辦理童玩節，是要把活動經費變成救命錢，並希望獲得議會支持，用以買疫苗讓縣民施打，防範疫情持續擴大，施打比例愈高抗疫效果會愈好，讓宜蘭防疫大幅提升，縣府也將視疫苗到貨時間列優先施打對象。

(中時 )