原料藥廠生泰 (1777）台南新營廠區疑似甲笨外洩流入水溝後亂竄引火，20日上午 6 點多發生火警，火勢於8點35分控制撲滅，該火警生泰延燒生達合成原料獨立廠房一棟，目前廠區人員無人傷亡，同集團的生達 (1720）緊急停工一天協助救災。

生達集團為整合資源，今年3月間已公告將生達製藥的合成部門研發、生產、品管、品保、營業等相關業務分割移轉給生泰公司，並由生泰發行新股予生達製藥作為對價，此交易案完成後，生達持有生泰持股將從原來10.61%增加為22.32%，成為生泰公司最大股東。

此次生泰火警，除了生泰廠房外，生達規劃分割的合成部門獨立廠房也遭波及，惟該分割案10月1日才生效，目前資產仍歸生達。

生達表示，生達、生泰廠區都在附近，兩家公司均保有火險，目前消防局封鎖現場，待解除封鎖清點損失。生達製藥生產大樓，成品倉均無恙。

生泰台南新營廠清晨6點多發生火警，警消獲報到場後，現場冒出大量黑煙，廠房已全面燃燒，台1線一度封鎖，火勢已於8點半左右撲滅。

原料藥廠去年底旭富才發生大火，此次生泰疑似甲笨外洩流入水溝後亂竄引火，也備受關注，導致生泰開盤跳空跌停。

(工商 )