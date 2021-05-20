核三廠1號機於5月15日獲本會同意再起動臨界後，但在執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時，其中一只主蒸汽隔離閥未通過測試，需停機查修；今(20)日上午8時台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出之核三廠1號機再起動後併聯申請，原能會預估今日中午左右即可完成相關審查作業。

原能會表示，今早8時左右收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出之核三廠1號機再起動後併聯申請，原能會將針對台電公司檢送之申請文件進行審查，並將整合起動過程期間各項現場視察結果，包含主蒸汽隔離閥故障檢修後之功能測試及其他併聯前相關設備測試與操作查證等，一併檢視。

原能會指出，由於起動後迄併聯階段之現場相關測試、準備作業相對於起動階段較少，若審查過程順利，預估中午左右即可完成相關審查作業。

原能會強調，針對核電廠大修作業，依再起動管制辦法採分階段全程嚴格安全管制，而台電公司提送核三廠1號機併聯申請案，將於確認機組狀態符合併聯要求後，才會同意機組併聯。

(中時 )