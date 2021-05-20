新冠肺炎爆發本土蔓延，尋芳客與賣春女照常交易。中市六分局永福派出所員警執行網路巡邏，發現疑似有性交易情資，實施埋伏蒐證；19日傍晚近18時，於西屯區福科路1間出租套房，當場查獲41歲的阮姓女子與張姓男子，從事性交易。查扣性交易所得3000元，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

警方指出，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚感染，市府自5月15日起公告23大行業暫停營業，中市警局第六分局除積極宣導業者配合政令外，並側面訪查有無業者或個人轉移陣地暗中營業。

警方表示，經員警網路巡邏發現有從事性交易情資，便據以偵辦；昨天傍晚近18時，就循線於西屯區福科路1間出租套房，當場查獲阮姓女子與42歲的張姓男子，從事性交易，並查扣性交易所得等相關證物。

第六分局長吳耀南強調，本案雖沒有違反傳染病防治法，但在疫情嚴峻的期間，警方仍然將持續加強取締不法，阻斷染疫風險，避免有疫情破口；同時強化防疫整備工作，努力防堵危機。

(中時 )