中央流行疫情指揮中心20日上午記者會宣布，將在疫情熱區設置快篩站；台中醫院20日表示，提供「確診個案有接觸史且足跡重疊者」快篩採檢服務，每日僅60名，符合快篩資格者，攜帶身分證及健保卡，全程配戴口罩，至戶外快篩站報到，若試劑提前用罄，則隨時暫停快篩服務。

中央流行疫情指揮中心指出，各縣市的快篩站陸續啟動，當地政府會視疫情熱區設置快篩站，進一步解釋，所謂熱區就是確診者去過的地區，或是較多確診者的地點，希望地方政府提供資訊，給疫情指揮中心作為盤點依據，視疫情狀況作為設置快篩站的評估。

台中醫院則每周一至五下午2點到3點，每日提供60名符合快篩資格民眾快篩，民眾採檢完畢即可返家等候，快篩檢驗結果約2到3個小時內出爐，若報告為陰性，則不會主動通知篩檢者；若報告為陽性，醫院會通知篩檢民眾儘速回院進一步做PCR檢測。

台中醫院呼籲，快篩服務是以與確診者足跡重疊且有接觸史之對象為主，民眾勿因內心恐慌就前往篩檢，保留醫療量能給有需要的患者，才能降低社區擴大感染的風險；為因應社區快篩服務，自費篩檢服務即日起取消下午篩檢服務時段，僅保留上午自費篩檢服務。

台中醫院提醒，連日戶外高溫不斷，除了加強個人防疫措施，尤其65歲以上長者或本身具有慢性病史之民眾，務必預防熱傷害發生，配合醫院動線規劃，避免人群過於擁擠、保持社交距離。

(中時 )