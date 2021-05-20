疫情升溫，本土病例不斷增加，為解決確診者寵物無人照料的困境，新北市動保處除了設立臨時收容中心協助照護外，也號召寵物旅宿業加入安置，目前已有5間特定寵物寄養業者投入，提供112隻犬貓收容空間，替確診者代為照料毛小孩。

新北市動保處去年考量確診者共居寵物無人照料，設置臨時收容中心，陸續收容多隻犬隻，為因應防疫警戒升至三級，近日與特定寵物業協調，媒合安置場所，目前已有56隻貓、56隻犬隻的收容能量，收容能量持續擴充，隨時可進行全市犬貓收容調度。

動保處表示，5月15日即受理確診者共居寵物，安排自費收容至寵物安置旅館，也到確診者家中，由人員將犬隻運送至旅館照顧，並全程消毒，讓飼主可以安心隔離治療；寵物安置旅館除了有獨立籠舍，獸醫師每周也會幫犬貓檢查是否有上呼吸道症狀，並確認飲食、精神及排泄情形。

為減輕民眾負擔，動保處協調的安置旅館採一致性收費，每隻犬貓每日住宿費300元，超住14日以上，各旅宿業將以原價收費。動保處補充，目前並沒有科學證據顯示猫、狗會將COVID-19病毒回傳給人類，但接觸犬貓後仍須勤洗手，並避免親密接觸，基本上不會有染疫問題。

動保處表示，若確診個案無親友可照護動物，可聯繫動保處24小時服務專線02-29596353尋求協助，將協助調度寵物安置旅館。

(中時 )