新北市汐止區國泰醫院1名急診醫師近日出現乾咳、微燒等疑似新冠肺炎症狀，經PCR採檢確診陽性，院方昨晚9時起緊急暫停急診服務，病人只出不進，目前已匡列急診醫護同仁，及5月14日後曾進入急診室相關工作人員，截至今日（20日）上午9時50止，採檢結果已有89人出爐，皆為陰性。

汐止區國泰醫院長李毓芹表示，院內1名急診醫師因出現乾咳、微燒等輕微症狀，經PCR採檢確診陽性，疫調懷疑是接觸疑似個案所致，院方除立即妥善安排確診同仁住院治療。經疫調，其院內活動範圍皆在急診室，為慎重起見避免院內感染擴散，醫院自5月19日晚上9時起，即暫停急診服務，病人只出不進，並立即進行包括急診室在內的大規模環境清潔消毒。

李毓芹指出，目前已匡列急診醫護同仁，及5月14日後曾進入急診室相關工作人員，以及曾由該醫師診治過的住院病人，主動採檢，同時啟動員工關懷，在採檢報告結果未出來前，主動安置有住宿需要的同仁，請各位同仁不要擔心。截至今日（20日）上午9時50止，採檢結果已有89人出爐，皆為陰性。

李毓芹說，過去一週本土確診病例不斷升高，在此疫情嚴峻時刻，本院醫護及全體同仁仍努力堅守崗位，克盡職責，守護著民眾的健康，在此謹代表院方向各位同仁表達最誠摯的感謝。

李毓芹強調，這2週是防疫的關鍵期，請各位同仁務必提高警覺，在照顧病人之際，也務必做好自我的防護措施，時時刻刻留意自己的健康。相信我們必能共同攜手度過難關，戰勝疫情，大家加油。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)