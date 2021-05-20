中央流行疫情指揮中心依據19日所公布的政策，在今日9:30舉行記者會。不同於14:00固定的記者會將以疫情現況還有防疫相關政策為主，早上的記者會將會以澄清錯假訊息以及公布與各縣市行政單位的會議結果為主要溝通的內容。今日中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥除了佈達要彙整各行政區所需防疫物資外，也再度宣導「疾管家」帳號以及切勿轉傳假訊息，以免受罰的資訊。

一、[email protected]疾管家帳號只有一個

副指揮官陳宗彥今日在記者會中表示，近期在社群平台LINE上出現不少冒用疾管署或疾管家名義成立之社群，指揮中心呼籲請民眾勿受騙加入。陳宗彥澄清，「疾管家」帳號只有一個，並且公布QR Code供民眾參考。建議民眾可以辨識疾管家帳號左側明顯的盾牌標誌，才不會加入錯誤的帳號。

指揮中心亦重申，冒名社群遂行詐騙行為，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

中央流行疫情指揮中心重申疾管家帳號僅有一個，並指出冒名社群遂行詐騙行為，可能違反刑法。（摘自疾管家LINE帳號）

二、澄清假訊息 提醒三個防範原則

中央流行疫情指揮中心今嚴正澄清表示，從未有「購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」一事，因此近日網路流傳「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

中央流行疫情指揮中心澄清錯假訊息，並民眾善於分辨。（摘自疾管署直播記者會）

中央流行疫情指揮中心澄清錯假訊息，並民眾善於分辨，並勿亂傳。（摘自疾管家LINE帳號）

指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，秉持「多疑、多查、不亂傳」的三個原則，請勿輕信。勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

(科技)