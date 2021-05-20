消息人士透露，美國第二大汽車製造商福特和韓國電池製造商SK Innovation將在美國設立一家電池合資公司，為福特拓展電動車事業的計畫增添戰力。

消息人士表示，兩家公司將在周四公布設立合資企業的備忘錄，這項合作協議將包括一座共同持有的電動車電池工廠。

福特拒絕對此消息發表評論，僅表示SK Innovation是福特非常重視的供應商。SK Innovation則發布聲明表示，基於維護客戶機密的考量，不會對特定項目發表評論。

一位消息人士透露，在SK Innovation同意向LG Chem全資子公司LG Energy Solution支付18億美元就商業竊密案達成和解後，福特與SK Innovation上個月開始加快合資案的協商。

美國總統拜登周二拜訪福特位於密西根州的電動車工廠時，呼籲政府撥款協助新的電池生產線，作為其1,740億美元電動車發展計畫的一部分。拜登並提到其政府居中協調，促成SK和LG Chem握手言和。

SK Innovation在喬治亞州的電池廠可望於今年晚些時候完工，並將在附近打造第二座工廠，預計於2023年開始生產電池。該公司已經喬治亞州投資26億美元。美國最大汽車製造商通用與LG Energy Solution的合資公司則正在俄亥俄州和田納西州建造電池廠。

目前SK Innovation在美國、匈牙利、中國和南韓都有電池生產線，年產能共計約40 GWh，該公司的目標是到2025年，電池年產能將提高到約125 GWh，可為供應約180萬輛電動車。

(時報資訊)