天鈺(4961)受惠產品價量齊揚，光是今年前4月每股就大賺7.66元，半導體產能吃緊，天鈺有夏普旗下八吋廠產能支援，天鈺下半年產能將比上半年多，明年也將盡力爭取相較今年雙位數的產能增加，對於鴻海(2317)集團全力搶攤電動車，天鈺也將全力支援集團MIH平台車載PMIC(電源管理IC)；天鈺今股價強勢走揚，漲幅逾3.5%，股價最高達266.5元。

天鈺4月單月營收為17.52億元、年增加144.9%，單季稅前淨利為6.34億元、年增加2734.0%，稅後淨利達5.42億元、年增2380.6%，單月每股淨利為2.88元；累計前4月的營收57.56億元，年增加104.6%，稅後淨利14.22億元，累計每股獲利已經達7.66元，光是前4個月的獲利就超越去年全年，天鈺去年每股獲利為4.07元。

天鈺首季營收大幅成長動能主要來自宅經濟驅動強烈需求，數量與價格皆成長，因為產能吃緊，有部分用12吋做8吋產品，導致成本上揚10~15%，整體12吋第一季佔比10~20%。

半導體產能緊張，天鈺有夏普旗下八吋廠產能支援，天鈺下半年產能將比上半年多，第三季會比第二季有中個位數成長、第四季則會比第三季有高個位數成長，至於明年目標為雙位數成長，目前還在和供應鏈洽談；另外，第三季晶圓廠漲價幅度6月底會比較明朗，漲幅可能在個位數到15%，天鈺會盡量轉嫁予客戶。

另外，天鈺持股61.15%的子公司天德鈺，今年也陸續推出新品，手機OLED驅動晶片已切入品牌供應鏈，最快今年底開始貢獻營收。

法人預期，天鈺受惠於驅動IC出貨暢旺，以及漲價效性，預期第二季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準。

另外，鴻海集團全力搶攤電動車，天鈺也將全力支援集團MIH平台車載PMIC。

(時報資訊)