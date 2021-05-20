曜越(3540)因電競等宅經濟需求延續，前4月合併營收為18.24億元，年成長43.25%，曜越表示，目前客戶訂單還不錯，主要是顯卡供應有問題，公司將力拚第2季比去年同期好。

各國加速施打疫苗，歐美也陸續解封，不過居家工作逐漸成為生活常態，電競相關產品需求穩定，讓曜越上半年營運維持高檔。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，各國加速施打疫苗，歐美也陸續解封，不過居家工作逐漸成為生活常態，電競相關產品需求穩定，讓曜越上半年營運維持高檔。

曜越第1季稅後盈餘為1.41億元，年成長8.49倍，為單季歷史次高，單季每股盈餘為2.2元，累計前4月合併營收為18.24億元，年成長43.25%。

近期IC元件及顯卡缺料問題難解，曜越出貨也受到干擾，曜越表示，如果顯卡供應順暢，第2季將力拼比去年同期好。

(時報資訊)