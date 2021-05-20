美國空軍設法把貨機變轟炸機

美國空軍快馬加鞭，不到兩年就快完成降落傘飛彈發射器，而理論上，它們可以把任何大型貨機變成轟炸機。分析指出，相關需求很明確。美國空軍在和如中方等高科技敵國爆發大規模衝突時，可以藉由這種方式，1次致力在1個地方集中足夠的火力，以突破敵人防空。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，今年3月時，美國空軍特種作戰司令部1架MC-130J運輸機在新墨西哥州白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）上空，投擲了繫在G-11高空降落傘上的「部署盒」（ Deployment Box）。而這主要是在測試「部署盒」在高海拔投擲下的穩定性，也顯示美國空軍在實際部署「盒內飛彈」（missile in a box）上，已有穩定的進展。如今能使用這類武器的軍機愈來愈多，有數以百計軍機都能部署，以發動遠程打擊。

美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory，AFRL）在「迅龍」（Rapid Dragon）計畫下，研發了這簡單出色的彈藥系統。他們將兩枚聯合空對面遠攻巡弋飛彈分別裝在木托架上，加上降落傘，接著將它們裝上貨機，並置入系統的簡單火控計算機中。而聯合空對面遠攻巡弋飛彈從機後托架脫離貨機，緩緩飛向地面，等飛到安全距離後，就張開雙翼，點燃引擎，飛向預定的目標。

An AFSOC MC-130J airdrops a an instrumented JASSM deployment box at White Sands Missile Range, March 2021. This program milestone maximized both stability and the weapon release envelope for the JASSM platform.#aviation pic.twitter.com/ZPjAllEvbe — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) May 17, 2021

去年美國空軍便砸下2500萬美元（近7億台幣），委託洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研製這些托架。美國空軍認為，1架4引擎C-17上可搭載32枚增程巡弋飛彈，而空軍麾下有超過200架C-17，以及數以百計較小的C-130，算算火力就十分可觀了。

美國空軍研究實驗室專案經理伊凡斯（Dean Evans）說，藉由這種系統，可以讓各式運輸機搭載不同的武器，提供空軍另類選擇，以發揮更強大的戰鬥火力。

而距離是主要的問題，尤其在西太平洋，更是如此。在可能爆發衝突的戰區，美國空軍在打擊距離內，只能進出少數幾個大型空軍基地。日本南方的嘉手納空軍基地距離台灣只有幾百英里，而空軍戰略規畫人員預料，一旦與中方爆發任何衝突，就會遭遇猛烈的飛彈攻擊。由於關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）距離台灣海峽1,800英里（近2,900公里），因此相對安全。

(中時新聞網)